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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك يواجه نهضة بركان ومانشستر يونايتد يصطدم بأرسنال

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأحد الموافق 12 مايو، فى خدمة "تشاهدون اليوم" بجميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتي جاءت كالتالي:


*نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية: 

09:00 نهضة بركان - المغرب × الزمالك - مصر

*الدورى الإنجليزى الممتاز: 

05:30 مانشستر يونايتد × آرسنال

*الدورى الاسبانى:
02:00 قاديش × خيتافي
04:15 أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو
06:30 فالنسيا × رايو فاليكانو
09:00 ريال بيتيس × ألميريا

*الدورى الايطالى :
01:30 لاتسيو × إمبولي
04:00 جنوى × ساسولو
04:00 هيلاس فيرونا × تورينو
07:00 يوفنتوس × ساليرنيتانا
09:45 أتلانتا × روما

*الدورى الالمانى: 
04:30 دارمشتات 98 × هوفنهايم
06:30 بايرن ميونيخ × فولفسبورج
08:30 بوخوم × باير ليفركوزن

*الدورى الفرنسى: 
10:00 باريس سان جيرمان × تولوز
10:00 ستراسبورج × ميتز
10:00 رين × لانس
10:00 مارسيليا × لوريان
10:00 كليرمون فوت 63 × ليون
10:00 نانت × ليل
10:00 مونبلييه × موناكو
 

تشاهدون اليوم البوابة نيوز نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية الزمالك نهضة بركان