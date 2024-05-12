تشاهدون اليوم.. الزمالك يواجه نهضة بركان ومانشستر يونايتد يصطدم بأرسنال

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأحد الموافق 12 مايو، فى خدمة "تشاهدون اليوم" بجميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتي جاءت كالتالي:



*نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية:

09:00 نهضة بركان - المغرب × الزمالك - مصر



*الدورى الإنجليزى الممتاز:

05:30 مانشستر يونايتد × آرسنال



*الدورى الاسبانى:

02:00 قاديش × خيتافي

04:15 أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو

06:30 فالنسيا × رايو فاليكانو

09:00 ريال بيتيس × ألميريا



*الدورى الايطالى :

01:30 لاتسيو × إمبولي

04:00 جنوى × ساسولو

04:00 هيلاس فيرونا × تورينو

07:00 يوفنتوس × ساليرنيتانا

09:45 أتلانتا × روما



*الدورى الالمانى:

04:30 دارمشتات 98 × هوفنهايم

06:30 بايرن ميونيخ × فولفسبورج

08:30 بوخوم × باير ليفركوزن



*الدورى الفرنسى:

10:00 باريس سان جيرمان × تولوز

10:00 ستراسبورج × ميتز

10:00 رين × لانس

10:00 مارسيليا × لوريان

10:00 كليرمون فوت 63 × ليون

10:00 نانت × ليل

10:00 مونبلييه × موناكو

