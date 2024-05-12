نقل 11 مصابا في حادث سير لمستشفى ديرب نجم

استقبل مستشفي ديرب نجم المركزي اليوم 11 شخصا مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل محملتان بعمال بطريق ديرب نجم أمام قرية الهوابر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول كلا من: "كوثر سلامة" 16 عاما و"حسن مصطفى" 18 عاما و"سعيدة عبد القادر" 50 عاما و"محمد السيد" 40 عاما و"محمد عبد العزيز" 40 عاما و"نورا عبد العاطي" 20 عاما و"عبير سامي" 35 عاما و"صبيحة عبد الحافظ" 55 عاما و"سعدية محمد" 30 عاما و"بشرى عطية" 60 عاما و"نزيه محمد" 24 عاما مقيمين بمركز ديرب نجم مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل محملتان بعمال بطريق ديرب نجم أمام قرية الهوابر بمركز ديرب نجم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.