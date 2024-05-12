محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية

تسلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، دليل تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار التكليف الرئاسي بأهمية تصميم وتنفيذ الهوية البصرية لكل المحافظات المصرية.

وفي كلمته، وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الشكر لرئيس جامعة بنها على الدعم المتواصل من الجامعة لأجهزة المحافظة في المجالات المختلفة.

واستعرض "الهجان" مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة، موضحًا أننا نستهدف وضع تصور شامل في كافة الجوانب التي تحقق الهوية البصرية للمحافظة في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظيم الاعلانات وباقي العناصر التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع الوطني العملاق.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتحقق بعض العناصر في الهوية البصرية للمحافظة سواء من خلال تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وأيضا بذل جهود كبيرة في قطاع النظافة وتنفيذ ممشي سياحي علي النيل ببنها.

من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالاستعانة بفريق من أساتذة كليات الجامعة في لجنة تشكيل الهوية البصرية لمحافظة القليوبية ، موضحا أن تصميم الهوية البصرية للمحافظة يعني تطوير شامل وكامل في جميع أرجائها بما يتوافق مع مكانتها بحكم تاريخها الكبير وموقعها الجغرافي المتميز.

وأكد الجيزاوي أن إدارة جامعة بنها تسعى جاهدة دائما لتسخير كافة إمكانياتها لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة باعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكافة المجالات.