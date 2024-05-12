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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج العقاقير والأدوية المخدرة عبر مواقع التواصل بالجيزة

ضبط 3 أشخاص بالجيزة
ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بترويج العقاقير والأدوية المخدرة
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإستغلالها فى الترويج لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة.  
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته (آخر مقيم بمحافظة الفيوم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتهما (415 أمبول مخدر ومؤثر  على الصحة النفسية) ، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة).
 بإستهدافه تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزته (210 أمبول مخدر ومؤثر على الصحة النفسية)
 وبمواجهتهم إعترفوا بترويج تلك العقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإتجار.
  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

القانونية والذخائر