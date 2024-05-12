مدبولي: نستهدف جذور المشكلات بالقرارات الجريئة.. ودور القطاع الخاص مهم في تنمية الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر لديها الكثير من التحديات كالتي تواجهها كثير من دول العالم، مشيرًا إلى أنّه يجب استهداف جذور هذه التحديات والمشكلات بالقرارات الجريئة والشجاعة، وكان من بينها تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا مهمًا وقياديًا لتنمية الاقتصاد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «يوم مؤسسة التمويل الدولية»، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّنا انتهينا من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد للدولي، وهي خطوة مهمة للغاية للحكومة المصرية، لأنّ لها علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر.

وأكد أنّ مصر تمكنّت من رفع الاحتياطي الأجنبي، ورفع الأصول في البنوك المصرية، إضافة إلى مواجهة الكثير من التحديات الآن، ومن بينها إصلاحات جميع الهيئات الحكومية، والتي تتضمن الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة أو الدولة.

وأشار مدبولي إلى أنّ الإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر بالنسبة للاقتصاد معتمدة على ركائز عدة، منها وجود سعر صرف مرن، وسياسات خاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية، إلى جانب بعض البرامج الوطنية الأخرى.

ونوَه رئيس الوزراء إلى تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا مهمًا وقياديًا لتنمية الاقتصاد، مع وضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة لقطاع الاستثمار، والقطاع الخاص، وأن يلعب القطاع الخاص دورا يصل إلى 65% خلال السنوات المقبلة.