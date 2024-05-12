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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة: جميع طلاب "تانية ثانوي" أدوا امتحان اليوم على التابلت

امتحانات
امتحانات
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تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد سير امتحانات  الفصل الدراسي الثاني بمدرسة ابن سينا الإعدادية بنات، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنين، ومدرسة القنطرة شرق الابتدائية التابعة لإدارة الزاوية التعليمية.

وقد تابع  امتحانات الصفوف (الرابع _الخامس_ السادس) الإبتدائي، وأدى الطلاب مادة العلوم والمهارات المهنية.

بينما أدى الصف الأول الإعدادي الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، الصف الثاني الإعدادي فى مادة الهندسة، الصف الثاني الثانوى مادتى الرياضيات والجغرافيا.

وتفقد وكيل  الوزارة  معظم اللجان واطمأن على سلامة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء الإملائية، وانتظام سير العملية الامتحانية.

كما تأكد  من مطابقة الأسئلة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية وأنها شاملة فقرات المنهج.

كما شدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة و الملاحظين داخل اللجان، واطمأن على تسجيل دخول جميع طلبة الصف الثاني الثانوى على الاختبارات الالكتروتية على التابلت.

وشدد  على مسئولى التطور التكنولوجى بالادارة  بمتابعة لجان الصف الثاني الثانوى لحل أى مشكلة فى امتحان التابلت.

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