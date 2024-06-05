استطلاع رأي: الكونغوليون متفائلون بولاية الرئيس "تشيسكيدي" الجديدة

أظهر استطلاع للرأي نشره معهد (إيبوتلي) الكونغولي للأبحاث حول السياسة والإدارة والعنف، بالتعاون مع معهد /بيرسي/ أن المواطنين الكونغوليين مُتفائلون ببداية فترة ولاية الرئيس "فيليكس تشيسكيدي" الجديدة.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) في نشرته الإفريقية، اليوم /الأربعاء/ أن 65% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا تعرض الانتخابات للتزوير، فيما أعرب 13% منهم فقط عن عدم رضاهم عن النتائج.

وعلى الرغم من نزوح ما يقرب من 7 ملايين شخص في الكونغو، وفقا للراديو، إلا أن 70% من أفراد العينة رأوا أن الوضع في البلاد صار أفضل حالا أو على أقل تقدير مشابه لما كان عليه في عام 2021 قبل إعلان حالة الطوارئ ونشوب النزاع مع حركة 23 مارس

