موجة حارة على الإسكندرية وارتفاع نسبة الرطوبة

تشهد محافظة الإسكندرية استمرار الموجة الحارة حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 28 درجة، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة وحتى المغرب، وارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 60%، وسرعة رياح 16 كم/ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الاربعاء 5 يونيو حتى يوم الجمعة ٧ يونيو، وسجلت الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى ٣٨ درجة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى علي القاهرة الكبرى لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين، واعتبارا من يوم السبت ٨ يونيو، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (٤:٣) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

تفاصيل حالة الطقس:

تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.