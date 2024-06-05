استقبال 17 ألفا و 577 طلبا من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات للتصالح بالشرقية

واصلت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية اليوم فتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين للتقدم بطلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.

وأوضح المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.

ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لسرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 17 ألف و 577 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات،التي تضمنت 6643 طلب تم انتهاء المعاينة منه و1230 طلب جاهز لتسليمه للمواطنين من إدارة المتغيرات المكانية و6203 طلب الإنتهاء منه من الإدارة الهندسية و5482 تم الإنتهاء منه من إدراة أملاك الدولة و470 شهادة بيانات تم تسليمهم للمواطنين.