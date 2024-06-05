محافظ المنوفية يضع حجر أساس 3 مدارس دولية ويابانية وتجريبية

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية، اليوم، مدرسة المستشار محمد التهامي الابتدائية بالدلاتون بشبين الكوم “انشاء جديد” بتكلفة استثمارية تزيد عن 5 ملايين جنيه، وجاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، و محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم، و هناء عقيلة رئيس حي غرب، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ118، ووسط فرحة وزغاريد الأهالي، أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتضم 7 فصول دراسية وفصل لذوي الهمم.

وتفقد فناء المدرسة وعدد من الفصول الدراسية والمعامل، مؤكدا حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

وانطلاقا من حرص محافظ المنوفية على إحداث طفرة تعليمية كبرى بالمحافظة وتحسين جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي ، قام محافظ المنوفية بوضع حجر أساس " مدرسة مصر المتكاملة للغات " بحي غرب شبين الكوم بعد استراحة مدير الأمن على مساحة 2490م2 ، وبتكلفة إجمالية تزيد عن 28 مليون جنيه ، وتضم 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي ، ووضع حجر أساس المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة، وكذا وضع حجر أساس " مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية لغات " على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصل دراسي.

هذا وأوضح محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة بلغ 647 مليون جنيه خلال هذا العام الحالي شملت إنشاء 60 مدرسة " إنشاء جديد" وصيانة ورفع كفاءة عدد 33 مدرسة بنطاق المحافظة وسيتم افتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهالي المحافظة في شتى القطاعات ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قد حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف منظومة التعليم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم ومخرجاته كونه أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.

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