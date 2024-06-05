السعودية: السجن والغرامة لمخالفين نقلوا عددا ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج

أصدرت السلطات السعودية قرارات بتنفيذ عقوبات بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وغرامة 10 آلاف ريال والإبعاد بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ؛ بعد توقيفهم أثناء قيامهم بنقل عدد ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج نظامية.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تحت وسم "لا_حج_بلا_تصريح" أن الحملات الأمنية تعمل على مدار الساعة في نطاق مكة المكرمة لضبط المخالفين وإحالتهم للسلطات المختصة لتطبيق العقوبات عليهم بشكل صارم.

ومن جانبها.. ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت ثمانية قرارات إدارية تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يوما لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10000 ريال، بحق من تم ضبطهم، وبينهم مقيمون ومواطنون سعوديون.. مشيرة إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله إضافة إلى التشهير بالمخالفين وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية، وفقا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة مع المطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيا.

ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

