وزير الإسكان الفلسطيني: إعادة إعمار غزة تحتاج 10 سنوات على الأقل

قال عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، ان استمرار العدوان على غزة له تأثير سلبي في عملية إعادة الإعمار والتي تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل، لافتا إلى أن 80% من الفلسطينيين في غزة نزحوا إلى مناطق عديدة بالقطاع.

واضاف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، في لقاء مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، ان قطاع غزة يعاني انعداما في الأمن الغذائي، موضحا ان الاحتلال استهدف التراث الثقافي ومحو الذاكرة الفلسطينية من التاريخ والهوية.

كما تابع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، ان الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المباني السكنية بقطاع غزة، ويجري العمل على خطة لإزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية.