خبير: الدولة دعمت الاقتصاد بضخ مشروعات بتريليونات الجنيهات في البنية التحتية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة خلال السنوات الماضية قامت بإعداد البيئة التشريعية وتوفير مناخ استثمار، بالإضافة إلى أنها ضخت مشروعات بلغت تكلفتها تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية لدعم الاقتصاد.

وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن اجتماعات رئيس الوزراء مع رجال الصناعة والتصدير تأتي من منطق أن الذي يقوم بتطوير الصناعة هم المستثمرين وليست الحكومة، موضحا أن رجل الصناعة هو الذي يتوسع في النشاط، ورجال التصدير هم الذين يصدرون وليست الدولة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تحرص على التواصل مع القائمين على عملية الصناعة والتصدير من أجل زيادة حجم نشاطهم وتحفيزهم على العمل، مشيرا إلى أن المجموعة التي تحضر هي الممثلة عن قطاعات كبيرة من المستثمرين في قطاع الصناعة وتصدير المنتجات، مؤكدا على أنه سلوك مهم جدا تقوم به الحكومة، وله نتائج قوية على أرض الواقع.