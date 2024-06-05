الخارجية الروسية: نجري مفاوضات مع دول عدة لإلغاء "الدولرة" في التجارة

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الأربعاء/، عن قيام موسكو بإجراء مفاوضات بشأن إلغاء "الدولرة" في التجارة مع كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا، بالإضافة إلى دول أعضاء بمجموعة "بريكس".

وقال ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "تجري هنا عملية مفاوضات بين الهياكل التجارية والمصرفية لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولا وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية، وإدخال بطاقات مير، و(نظام) تنفيذ المدفوعات المباشرة".. مؤكدا أن أشكال وطرق عملية إلغاء الدولرة قد تكون مختلفة، لكن الأولوية هي لعملية تطوير التعاون.

وتابع المسؤول الروسي "لدينا مفاوضات مع العديد من البلدان، ويحدث هذا أيضًا في إطار مجموعة بريكس، وهناك أفكار لإدخال منصات دفع بديلة، مع عدد من البلدان الأخرى التي نحافظ معها على علاقات (روابط) تجارة واقتصاد طبيعية، مثل كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا"..مشيرا إلى أن هناك تقدما في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أمريكا اللاتينية وروسيا.

