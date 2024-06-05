5 شركات أسمدة تقرر التوقف لمدة مؤقتة لحين استقرار شبكة الغاز

أعلنت 5 شركات أسمدة مدرجة في البورصة المصرية، إغلاق المصنع على مدار 24 ساعة في البداية ، حتى يستقر ضغط الشبكة، بعد قرار قطع إمدادات الغاز.

ووفقا لإفصاح اليوم للبورصة المصرية، فإن جميع منتجي الأسمدة في مصر - موبكو، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وصمد مصر، وأبوجير للأسمدة ، والصناعات الكيماوية المصرية - قرروا إغلاق مصانعهم لتحقيق الاستقرار في ضغط الشبكة.

وقالت "كيما" إن إجراءات الصيانة الطارئة للمصنع بدأت خلال فترة التوقف.

وفقا لتقارير، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية خفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة بنسبة 20-30%.