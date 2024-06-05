جامعة دمياط تتقدم في التصنيف العالمي للجامعات

ظهرت جامعة دمياط في التصنيف الدولى للجامعات المستديرة Round University Rankings 2025 للعام الثالث محققة المركز ٩٢٩ عالميا فجاءت في المركز السابع بين جميع الجامعات المصرية. و محققة بذلك تقدم ١٧٦ مركز عن العام الماضي حيث كانت حينذاك ١١٠٥.

وتقوم وكالة تصنيف موسكو - روسيا بنشر نتائج التصنيف RUR سنويا منذ عام ٢٠١٠ إلى الآن.

ويقيس تصنيف RUR آداء أفضل ١٢٠٠ جامعة رائدة من ٨٥ دولة حول العالم ، و ذلك وفقًا لعشرين مؤشر موزعين على أربعة مجالات ذات أبعاد رئيسية وهي: التدريس والبحث العلمي والتنوع العالمي والاستدامة

وحصلت جامعة دمياط على المركز ٨٠٦ عالميا في مجال البحث العلمي محققة المركز السابع محليا ، والمركز ٨٩٣ في مجال التنوع العالمي و المركز ٩٣٢ في التدريس .

كما تميزت جامعة دمياط في بعض المؤشرات منها : متوسط تأثير الاستشهادات Normalized citation impact فقد حصلت على المركز ٣٢٣ عالميا محققة بذلك المركز الثاني بين كل الجامعات المصرية قاطبه ، كما حصلت على المركز ٥٩٢ في شفافيه المعلومات عبر موقعها الإلكتروني ، والمركز ٦١٠ في التعاون الدولى في الابحاث العلمية.

وأكد رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع أن هذا التقدم جاء نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع منسوبي الجامعة للنشر الدولى من أجل النهوض بالبحث العلمي وتطوير مخرجاته ، كما أن جامعة دمياط تسير وفق خطة ممنهجة تعتمد علي رؤية طموحة في إطار أهداف استراتيجية منبثقة من رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لمنسوبيها حتي تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية.

وفي هذا الصدد يتقدم الدكتور حمدان ربيع بتهنئة جميع منتسبي الجامعة، وتقديم الشكر والتقدير لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الدكتورة أماني الديسطي، كما يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم من أسرة جامعة دمياط قيادات وعلماء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين في ظهور الجامعة في مراكز متميزة في التصنيفات العالمية والإقليمية.