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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأردنية تدين اقتحام أعضاء بالكنيست للمسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اقتحام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدت الخارجية الأردنية، أن استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خطوة استفزازية وخرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أعلن بالأمس مشاركته في مسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، إن المسيرة ستمر من باب العامود.

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