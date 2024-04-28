"رفضت العودة للمنزل".. مقتل سيدة علي يد زوجها بكفر الزيات

شهدت قرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مقتل زوجة على يد زوجها أمام والدتها داخل منزل حماته وأمام أطفاله الثلاثة حيث طعنها بـ 8 طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من الجسم بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغ يفيد وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات ومصرع احدي السيدات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وتبين مقتل بسمة ا 32 سنة ربة منزل على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 8 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق