السيسى يفتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية عبر الفيديو كونفرانس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية عبر الفيديو كونفرانس.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية/ عالمية، وأكثر من (1200) مهندس/ عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.