ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

مهند الكلش يتولى منصب المدير التنفيذي لـ Zoom لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان

مهند الكلش
مهند الكلش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت زووم  تعيين مهند الكلش في منصب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، من خلال هذا التعيين، سيقود الكلش استراتيجية النمو لـ Zoom في هذه المنطقة، وسيعمل على توسيع وتحسين المنتجات والحلول التي تلبي التحول الوطني في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.

أكد الكلش  حماسه للانضمام إلى Zoom في هذه المرحلة المهمة من النمو والابتكار، مؤكداً على التزامهم بالتطور التكنولوجي وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في السوق. كما أكد على التزامهم بتعزيز القوى العاملة المحلية ودعم المواهب السعودية في القطاع الخاص.
قبل انضمامه إلى Zoom، شغل الكلش مناصب عليا في شركة Cisco، وكان عضوًا في عدة مجالس إدارة. كما حاز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر.

المملكة العربية السعودية منطقة الشرق الاوسط زووم