مهند الكلش يتولى منصب المدير التنفيذي لـ Zoom لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان

أعلنت زووم تعيين مهند الكلش في منصب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، من خلال هذا التعيين، سيقود الكلش استراتيجية النمو لـ Zoom في هذه المنطقة، وسيعمل على توسيع وتحسين المنتجات والحلول التي تلبي التحول الوطني في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.

أكد الكلش حماسه للانضمام إلى Zoom في هذه المرحلة المهمة من النمو والابتكار، مؤكداً على التزامهم بالتطور التكنولوجي وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في السوق. كما أكد على التزامهم بتعزيز القوى العاملة المحلية ودعم المواهب السعودية في القطاع الخاص.

قبل انضمامه إلى Zoom، شغل الكلش مناصب عليا في شركة Cisco، وكان عضوًا في عدة مجالس إدارة. كما حاز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر.