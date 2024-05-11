بدء عرض "ٱه ياليل يا قمر" على مسرح فوزى فوزى

انطلقت مساء أمس الجمعة على مسرح فوزى فوزى أولى ليالى العرض المسرحى "اه ياليل ياقمر" لفرقة أسوان القومية، ويستمر العرض حتى يوم ١٩ مايو الجاري، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض عن قصة كفاح ضد الظلم والطغيان والدفاع عن الأرض والعرض ضد أى مغتصب، وأن المجتمع مهما بلغ من فقر وتردى فى جميع الأحوال الحياتية فهو مجتمع أبى يهب ويرفض التفريط فى كرامته وأرضه وشرفه، و يتضح ذلك من خلال الصراع بين الباشا وأهالى البلد فمهما كانت هيمنة الباشا و طعمه فان أهالى البلد يهبوا ويثوروا ضده بعد مقتل ياسين وخطفه لبهية واغتصابه الأراضى، فمهما امتد الظلم لابد له من نهاية.

العرض تأليف نجيب سرور، إعداد وليد مصطفى، أشعار محمد المصرى، ألحان رأفت موريس، ديكور وائل البكرى، مساعد مخرج إسماعيل عمارة، إخراج إيهاب زكريا.

العرض تمثيل هيثم محمد اسماعيل، شيماء رجب، فاطمة الزهراء مصطفى، إيهاب جابر، مصطفى عبد الله، إصولى مرعى، فاطمة أحمد ، رائف شكرى، أحمد عبد الرحمن، إسماعيل عمارة، وليد مصطفى، خالد السنوسى، بيتر عماد شحاته.

حضر العرض مدير عام فرع ثقافة اسوان يوسف محمود و الكاتب أحمد أبو خنيجر، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.

received_1817565445377295

received_2927973477378213

received_1108626573546618

received_1088501725590668

received_1569415473603736

received_1572054726974447

received_772484277974360

received_2934812383343064

received_1032851411544903