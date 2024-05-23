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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يلتقي نظيره الناميبي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي ورئيس مرفق المياه الأفريقي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه وتبادل الآراء حول أولويات مشروعات المياه القابلة للتمويل في القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم على استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الأفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة "رؤية أفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها".

كما أكد سويلم على حرص مصر على استمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن أولويات واهتمام للبلدين .

كما أشار لأهمية مشاركة دولة ناميبيا فى مبادرة AWARe للاستفادة مما تقدمه المباردة من فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

وتبادل الوزيران الرؤى حول مستهدفات الاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والتنسيق القائم مع اللجان المختصة بالموارد المائية بالاتحاد الأفريقى.

وزير الري رئيس مرفق المياه الافريقي ناميبيا المنتدى العالمى العاشر للمياه الموارد المائية