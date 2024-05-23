رئيس جامعة قناة السويس: فتح تخصص "البرمجيات وإنترنت الأشياء" بالكلية المصرية الصينية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن المباحثات الأخيرة التي تمت مع الجانب الصيني أثناء زيارته هذا الأسبوع للصين في إطار تدشين الاتحاد الدولي للتعليم المهني، أثمرت عن فتح آفاق جديدة للتعاون بين جامعة قناة السويس مُمثله في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والجانب الصيني مُمثل في كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات.

حيث تم الاتفاق على فتح تخصص جديد لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وهو البرمجيات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن افتتاح هذا التخصص الجديد يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على التوسع في التخصصات بمجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بإعداد كوادر مؤهلة للعمل بهذا المجال.

وفي سياق متصل - تم توقيع الاتفاق المبدئي حول مشروع بحثي بين الطرفين يشمل إنشاء معمل للذكاء الاصطناعي والبرمجيات داخل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية يقوم الجانب الصيني بتجهيزه بالكامل على مساحة 30 مترا، يضم أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إرسال أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى الصين للتدريب لمدة ثلاثة شهور، بمعدل خمس أعضاء هيئة تدريس كل عام .

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، أن الكلية في انتظار زيارة عميد كلية البرمجيات والذكاء الاصطناعي بكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات يونيو القادم لمعاينة المكان، والذي تم بالفعل تجهيزه بالكلية لإنشاء المعمل.

فيما أكد الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس أن اختيار جامعة قناة السويس في هذا التحالف عن الجانب المصري يمثل النجاح الملموس بالتجربة الفعلية المتمثلة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية التي تعد أيقونة التعاون بين جامعة قناة السويس والجانب الصيني.