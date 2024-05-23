30 مايو.. ورشة عمل ويوم علمي في قسم العظام بطب قناة السويس

أعلن قسم العظام بكلية الطب جامعة قناة السويس، تنظيم يوم علمي، وورشة عمل للعمود الفقري، وذلك يوم الخميس الموافق 30 مايو بالنادى الاجتماعي في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور أحمد أنور عبد الغنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبية التى ينظمها قسم العظام برئاسة الدكتور شريف سكر أستاذ جراحة العظام و العمود الفقري، والتي بدأت فعالياته في شهر فبراير المنقضي.

حيث تم عمل كورس تدريبي على استخدام مناظير الركبة بالتعاون مع أساتذة القسم والتي تهدف إلى رفع مستوى شباب الأطباء داخل وخارج الجامعة في مستويات الرعاية الصحية المختلفة.

حيث يتم تدريب شباب الأطباء على إستخدام الشرائح والمسامير على موديلات بلاستيك.

وبالتنسيق مع الدكتور أحمد طريح أستاذ العمود الفقرى بكلية الطب، ومُقَرِر اليوم العلمي وورشة العمل.

تبدأ فعاليات اليوم بإلقاء محاضرات علمية من كبار أساتذة العمود الفقري في مصر.

يشهد اليوم العلمي أساتذة متميزين في العمود الفقري هم : الدكتور محمد وفا أستاذ العمود الفقرى بجامعة عين شمس، والدكتور خالد صبري أستاذ العمود الفقرى و عميد كلية طب بورسعيد، والدكتور محمد الصوفي أستاذ جراحة العمود الفقري بكلية الطب جامعة الزقازيق، يرافقهم فريق العمل المساعد.

كما يُشارك قسم جراحة المخ والأعصاب باليوم العلمى ليكون نواه لعمل وحدة متميزة للعمود الفقرى أُسوَةً بالجامعات والمستشفيات الأوروبية يتم إنشائها داخل المستشفيات الجامعية والجاري حالياً إعادة هيكلتها وتطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات والأقسام تمهيداً للإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للمبادرة الرئاسية.

وذلك بحضور ما يقارب من 60 طبيب عظام بمستشفيات جامعة قناة السويس- المجمع الطبى- مستشفى أبو خليفة- مستشفى فايد - مستشفى الهيئة - مستشفى الكهرباء وكذا المدرسين المساعدين و الأطباء المقيمين من شباب الجامعة

وتُعَد ورشة عمل العمود الفقرى فرصة لأخصائيين العظام الطموحين والممارسين للتعلم من الخبراء وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم في هذا المجال

جدير بالذكر أنه سيتم عقد الدورة التدريبية الثالثة على الطرف العلوي في شهر أغسطس المُقبل، أما الدورة التدريبية الرابعة فستعقد في نهاية شهر أكتوبر القادم وسيتم إستضافة خبراء من إنجلترا.

تهدف تلك المصفوفة التدريبية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وتقديمها بأحدث التقنيات العالمية لخدمة المرضى.