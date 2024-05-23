الأرصاد: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسارالموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد منذ يوم السبت الماضي، حيث تنكسر هذه الموجة، بدءا من غدا الجمعة والسبت وسيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات .

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يشهد اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشرقية وطقس معتدل على السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه سيكون هناك انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4_5 درجات مئوية يومى الجمعة 24 مايو والسبت 25 مايو2024.

وأضافت الأرصاد أنه يشهد الجمعة 24 مايو، إلى الثلاثاء 28 مايو عام 2024، نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما أوضحت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة من غدا الجمعة 24 مايو إلى الثلاثاء 28 مايو عام 2024، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 34 - 39 درجة للعظمى والصغرى من 21 إلى 24 درجة.

وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الإعياء.

ونصحت الأرصاد المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة ، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الألوان الفاتحة، واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الإعياء.