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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرهائن

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
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تظاهر العديد من الإسرائيليين في ساحة الديمقراطية في تل أبيب للاحتجاج على الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وكذلك للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

نظم المظاهرات حركة " Change Generation"، وهي حركة تأسست بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وتغيير القيادة الإسرائيلية.

قامت الشرطة بتحصين أجزاء من شارع بيجن وشارع كابلان لاحتواء المظاهرة، بالإضافة إلى المخارج القريبة إلى طريق أيالون السريع لمنع المتظاهرين من منع حركة المرور.

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