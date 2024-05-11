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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

«إنفينكس» تُعلن عن تخفيضات على هواتفها المُصنعة محليا بنسبة 18%

هواتف Infinix Smart
هواتف Infinix Smart 8
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أعلنت شركة إنفينكس،عن إطلاق هاتفها الجديد Infinix Smart 8 تحت شعار "صُنع في مصر". 
تستمر إنفينكس في مسيرتها كأول شركة صينية تقوم بتصنيع هواتفها في مصر، وذلك في إطار مبادرات توطين الصناعة الإلكترونية التي تشجع عليها الدولة.
وفي خطوة تعزز دعم المنتج المحلي، أعلنت الشركة عن تخفيض بنسبة 18% على أسعار هواتفها المُصنعة محليا في مصر.
يأتي هاتف Infinix Smart 8 بتصميم جديد يتوفر بعدة ألوان، ومواصفات تنافسية، وشاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتز، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ومعالج ثماني النواة. كما يتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

Infinix شركة صينية إنفينكس