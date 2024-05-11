مصرع سائق متفحمًا في حريق سيارة نقل بالشيخ زايد

لقي سائق سيارة نقل محملة بالتنر وعبوات النقاشة، مصرعه متفحما جراء نشوب حريق داخل السيارة قيادته بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة.
تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة نقل محملة بالتنر وعبوات النقاشة وتفحم قائدها بدائرة القسم
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وجري نقل جثة المتوفي الي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.