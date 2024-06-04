القاهرة الاخبارية: حرائق واسعة في شمال إسرائيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه جرى إخماد الحرائق في الحدود الشمالية هذا ظاهرا، كما تم إخماد الحرائق داخل كابينيت الحرب وهذا باطنا، نتيجة التصعيد بالحدود الشمالية نتيجة الصليات الصاروخية التي كانت قد انطلقت من جنوب لبنان، وأحدثت حرائق واسعة التهمت على ما يزيد عن 10 آلاف دونم من كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن هذا دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع عشرات الآلاف من الإسرائيليين المستوطنين المتواجدين على المنطقة الحدودية لإجلائهم للملاجئ أو المناطق الآمنة، خاصة بعد شروع على ما يزيد على 32 فرقة بمحاولة إخماد النيران التي اشتعلت في كريات شمونة والمطلة وشارع 90، والتي على عقبها كان هنالك إغلاق لشارع 85 أمام المستوطنين في الحدود الشمالية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أمس إن عمليات إخماد الحرائق زادت لمدة تزيد على 20 ساعة، وبعد ذلك قال بأنه تمت السيطرة على هذا الحريق أو مصدره، ولم يكن هنالك أي أضرار جسيمة كما يقول، لكن مقاطع الفيديو تؤكد أن هنالك عشرات المنازل التي التهمتها هذه النيران، وأصيب 6 من جنود الاحتياط نتيجة استنشاقهم للدخان المنبثق من الحرائق.