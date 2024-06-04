فتح تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني في البحيرة

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 6 يونيو 2024، ولمدة أسبوعين على النحو التالي (الأسبوع الأول حتى الخميس الموافق 13 يونيو على أن يستأنف الأسبوع الثاني للتقديم للتظلمات عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة وحتى الخميس الموافق 27 يونيو الجاري).

وقال وكيل الوزارة، إن تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية (تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك) وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، (جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذي حددته الإدارة التعليمية)، مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 فقط خمسة وثلاثون جنيها لا غير.

نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

ٱعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 3023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5%.

كما إعتمدت نائب محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالب وطالبة حضر منهم 2692 طالبا وطالبة ونجح 2115 بنسبة نجاح 78.57%.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم بلغ عدد المتقدمين 56 حضر منهم 54 نجح 51 بنسبة 94.4 ونتيجة الاعدادية للمكفوفين حضر 12 طالبا ونجح 12 طالبا بنسبة 100%.

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191 طالبا وطالبة ، حضر منهم 110239 نجح منهم 90551 بنسبة 82.5 %.