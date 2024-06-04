جامعة أسيوط تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية لمتابعة برنامج منح الجامعات

استقبل الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، برئاسة الدكتور عبد الحميد كابش استشاري قضايا ذوي الإعاقة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سليم استشاري متابعة وتقييم المشروعات التنموية بالوكالة، وأيمن الحسينى استشاري أبحاث وتقييم بالوكالة (فريق تقييم مشروع HEI)، بهدف عمل تقييم نهائي لبرنامج منح الجامعات الحكومية، الذي تمثله الوكالة، وتديره هيئة "أميديست".

شهد الاجتماع، حضور الدكتور خالد فتحى وكيل كلية الحاسبات الاجتماعية والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور على أحمد يونس منسق برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة، وحاتم خضير مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة



وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته باستقبال وفد الوكالة، فى إطار التعاون القائم بينها وبين الجامعة، مؤكداً أن إدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لا تألوا جهدا في توفير كافة الامكانيات؛ لدعم أبنائها الطلاب من ذوى القدرات الخاصة، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بما حققه أبناء الجامعة من ذوي القدرات الخاصة من نجاحات فى كافة المجالات.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن برنامج منح الجامعات المصرية التابع لمبادرة التعليم العالي الأمريكية يأتي بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ هيئة امديست مصر، مشيرا إلى أن الزيارة تدعم أدوار مراكز رعاية الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة فى جميع المجالات ومتابعة الخدمات المقدمة سواء تعليمية ، أو صحية ، أو رياضية، ومختلف الأنشطة الطلابية.

وتابع حديثه، موضحًا أبرز الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة بالمجان؛ حيث توفر جامعة أسيوط كل صور الدعم لهم، من إعفاء من كافة المصروفات الدراسية، كما أنها تتيح لهم المشاركة في جميع أنشطة القرية الأولمبية الرياضية والفنية وغيرها، وتوفر الجامعة لهم دورات تعليمية مجانية، وخدمات طبيه وأجهزة تعويضية مجانية، بالإضافة إلى معسكرات الجوالة، والرحلات.

كما توفر الجامعة، عدد كبير من الخدمات المجانية، مثل جميع المستلزمات العلاجية والأدوية للطلاب أصحاب الأمراض المزمنة مثل (أمراض الدم، وأمراض القلب، والأمراض المناعية)، وتوفر الجامعة للطلاب ذوى الإعاقة السمعية مشرفا مرافقا بجميع المحاضرات، كما تتيح لهم الالتحاق بالبرامج الخاصة، مثل برنامج هندسة الميكاترونيات و الروبوتات، وتوفر لهم إسكان متميز بمبنى (ب) بالمدينة الجامعية، حيث تم تخصيص الدور الأول بالكامل لهم، وتم تجهيزه بحيث يناسب الطلاب ذوي الإعاقة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد كابش، أن برنامج منح الجامعات الحكومية يأتي ضمن مبادرة التعليم العالي الأمريكي المصري، والذي تديره هيئة الامديست، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو جمع الملاحظات حول تأثير برنامج منح الجامعات الحكومية المقدم من الوكالة على الطلاب، في مجالي المنح الدراسية الجامعية، ومراكز خدمات الإعاقة، ومدى إسهامه العام في أهداف الجامعة التعليمية، لمراعاتها عند تصميم البرامج الجديدة.

