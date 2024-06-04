هشام آمنة: "منصة أيادي مصر" تضم 2000 حرفي و7 آلاف منتج

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية بالوزارة حول آخر جهود المنصة منذ أطلقتها الوزارة في يوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021 وحتى نهاية شهر مايو 2024، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP" والشركة التنفيذية للمنصة "إي-أسواق مصر E-Aswaaq misr" إحدى شركات مجموعة E-finance، حيث إن "منصة أيادي مصر" تتميز عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز.

جاء ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية وتسويق المنتجات التي تتميز بها المحافظات وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية مما يحقق تمكين لهؤلاء المنتجين ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المنصة تضم حاليًا ما يقرب من 2000 حرفي و 7138 منتجًا فنيًا متنوعًا مصنوعاً بأيادي منتجين مصريين من مختلف المحافظات ويتم عمل متابعة بشكل مستمر على المنصة من خلال فريق مختص لاختيار أفضل المنتجات ومساعدة أصحاب بعض المنتجات على تحسين جودة منتجهم لرفعها على المنصة، مشيرًا إلى أنه تم عمل حصر بأكثر من 2150 حرفيا على مستوى المحافظات كمرحلة مبدئية وجاري وضع الخطة للبدء في عملية ضمهم على المنصة، بالإضافة إلي أن عدد الطلبات الدولية على المنصة بلغ أكثر من 400 طلب، كما بلغت المبيعات من خلال منصة "أيادي مصر" ومن خلال معارض "أيادي مصر" خلال الفترة الأخيرة أكثر من 2 مليون جنيه وذلك كنسبة تقديرية ومرحلة أوليه في فترة الترويج للمنصة.