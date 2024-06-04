تطورات جديدة ومفاجأة في قضية "سفاح التجمع"

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة تدعى حنان، لاتهامها بالتورط في القضية حيث كشفت التحريات أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم.

وأوضح المصدر أن المتهمة كانت تساعد سفاح التجمع في استقطاب الفتيات وكان يتواصل معها من خلال هاتفه المحمول لتنفيذ الجرائم وانكرت المتهمة أمام جهات التحقيق تورطها في القتل مشيرة إلى أن علاقتها بالسفاح كانت تنتهي عند توصيله بالضحية.

وتمت مواجهتها بالأدلة والاعترافات التي تثبت تورطها واعترفت المتهمة بما نسب إليها من جرائم وأمرت نيابة بورسعيد بحبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات على أن يتم عرضها في الموعد المحدد للتجديد.

