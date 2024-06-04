هشام آمنه: تنظيم 43 معرضا للمشروع القومي "أيادي مصر" بشكل مجاني

قال اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية أن منصة "أيادي مصر" قامت بتنظيم معارض على المستوى المحلي لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية والمشاركة في الفاعليات الدولية التي يتم تنظيمها في مصر، حيث تم تنظيم أكثر من (43) معرضًا للمشروع القومي "أيادي مصر" بشكل مجاني خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى شهر مايو 2024، وشارك فيها أكثر من (950) عارضًا وشملوا (6) معارض قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاحها بحضور وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى أكثر من (15) معرضًا افتتحها وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين في أكثر من 10 محافظات (وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والبحيرة وبني سويف واسوان والفيوم والدقهلية)، هذا إلى جانب مشاركة منصة "أيادي مصر" في معرض "تراثنا" للحرف التراثية على مدار ثلاثة أعوام 2021/2022/2023 والذي يفتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي مشاركة "أيادي مصر" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلي أكثر من (22) معرضا شاركت فيها منصة "أيادي مصر" وافتتحها محافظون وعدد من الوزراء وشملوا (9) معارض "أيادي مصر" ب (9) مواقع سياحية ومتاحف، كما بلغ عدد المعارض التي نظمتها أو شاركت فيها وحدات "أيادي مصر" التي تم تشكيلها بالمحافظات أكثر من "270" معرضا.

كما أوضح ان جهود منصة " أيادي مصر" في الدعم الفني والورش التدريبية على مستوى المحافظات حيث بلغ عدد الورش التعريفية بالمحافظات وورش تصوير منتجات الحرفيين ليتم رفعها على المنصة منذ عام 2022 وحتي الآن أكثر من (45) ورشة بـ (21) محافظة، وهم: سوهاج وقنا والمنوفية والدقهلية والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومطروح واسيوط والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة والقاهرة والفيوم والمنيا والوادي الجديد والشرقية والاسماعيلية والغربية والاقصر واسوان، لافتًا إلي أن الهدف من تلك الورش هو تعريف المنتجين بالمنصة وأهميتها في الترويج والتسويق منتجات الحرف اليدوية، وكيفية إدارة الحساب علي الموقع، وكيفية البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية التغليف الجيد للمنتجات والتسعير المناسب لها، بالإضافة إلي أهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية ، هذا إلى جانب الورش التدريبية التي تم تنظيمها لمنسقي المحافظات التي تمت بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، حيث بلغ عدد الورش التعريفية للمنصة والورش التدريبية بالمحافظات التي نفذتها وحدات ايادي مصر بالمحافظات أكثر من "230" ورشة، لمعرفتهم بالمهام الموكلة لهم عقب الورشة، وما هي التكتلات الاقتصادية وكيفية تكوينها وأهميتها، مما أسفرت تلك الورشة التدريبية عن نتائج متميزة من أنشطة للمنصة منفذة من قبل المنسقين بالمحافظات، مضيفاً أنه تم التعاون بين مدرسة "ابتكار خانة" ومشروع "أيادي مصر" لبدء تنفيذ سلسلة من الورش التدريبية للسيدات بمختلف القرى، وتم بدء التدريب على مهنة التفصيل لعدد 50 سيدة وفتاة في قرية العزب مركز الفيوم، وقرية جرفاس مركز سنورس بعدد 25 سيدة موزعين على كل قرية، وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مجموعة الدورات التدريبية التي ستنفذها ابتكار خانة بالتعاون مع المشروع القومي أيادي مصر، بهدف مساعدة النساء والفتيات على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي وتعلم حرفة، وذلك بالتعاون مع "مؤسسة المصريين الأوائل لتعليم الحرف اليدوية" والتي توفر المدربات اللاتي سيقمن بالتدريب.