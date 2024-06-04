قيادي بحماس ينتقد دعوات واشنطن والغرب للحركة لقبول اقتراح بايدن بشأن غزة

انتقد سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حركة حماس، دعوات واشنطن والغرب للحركة لقبول اقتراح وقف إطلاق النار الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا يوم الثلاثاء إن الأمر "كما لو أن حماس هي التي تعرقل الاتفاق".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال أبو زهري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حماس، إن إسرائيل ليست جادة في التوصل إلى اتفاق في غزة وما زالت تناور تحت غطاء أمريكي.

وطرح بايدن يوم الجمعة اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل من إسرائيل إلى حماس لإنهاء الحرب في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

ويدعو العرض إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وإعادة إعمار غزة.

وقالت حماس يوم الجمعة إن لديها نظرة إيجابية لمضمون الاقتراح.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنه إذا قبلت حماس الخطة المقترحة فإنها تتوقع أن تحذو إسرائيل حذوها.