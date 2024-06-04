هشام آمنة: دعم منصة «أيادى مصر» بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من عمل نسخة إنجليزية لمنصة "أيادي مصر"، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة فى دعم منصة «أيادى مصر» بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وزيادة فرص المشاركة فى المعارض الدولية والمحلية وذلك بهدف تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع السيدات والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية داخل وخارج مصر والمحافظة على المنتج المصري من الاندثار، بالإضافة إلي فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية، لافتًا إلى حرص الوزارة على سرعة تجهيز معرض دائم لجميع المنتجين وعارضى الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات للعاملين بوحدات «أيادى مصر» بالمحافظات، بما يسهم زيادة عدد المنتجين والحرفيين العارضين على المنصة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشاركة منصة "أيادي مصر" في المعارض المحلية والدولية تأتي في إطار تعزيز انتشار المنصة على الأرض والتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية بشكل مباشر وأونلاين من خلال المنصة، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية بمشاركة "أيادي مصر" على المستوى الدولي، شاركت المنصة في الفاعليات الدولية بالجناح المصري في المعارض الدولية للتعريف بمنصة "أيادي مصر" وبالمنتج التراثي المصري، كما شاركت منصة "أيادي مصر" في ثلاثة أحداث مهمة على المستوى الدولي في كل من بولندا وكينيا بجناح مصر، بحضور وزير التنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى المشاركة وعرض "أيادي مصر" في الطاولة الحوارية التي تم عقدها في مدينة إشبيلية بإسبانيا خلال الفترة 18-19 أكتوبر 2023 بعنوان "شراكات من أجل انتقال عادل وشامل ومستدام وتعزيز العدالة الاجتماعية" وذلك تمهيدًا لـ "المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية"، وذلك عملاً على استقطاب الشراكات الدولية، هذا إلى جانب مناقشة أوجه التعاون الممكنة للترويج للمشروع القومي "أيادي مصر" في خلال الزيارات الرسمية لوزير التنمية المحلية للدول الأجنبية مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الاجتماعات مع سفراء الدول المختلفة في مصر.