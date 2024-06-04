انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة ميت غمر فى الدقهلية

انهار عقار مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية وسط وجود ضحايا لم يجرى انتشالهم وتحديد عددهم الى الآن وانتقلت قوات الإنقاذ البري لرفع الأنقاض وفرض كردون أمني بمحيط المنزل.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت فمر بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بنطاق البندر ووجود ضحايا جراء الحادث.

انتقلت قوات الإنقاذ البري من قوة الحماية المدنية بمركز ميت غمر وسيارات الإسعاف وضباط مباحث القسم بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس المباحث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحادث واستدعاء معدات مجلس مدينة ميت غمر للمشاركة في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا جراء الحادث.

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال ضحايا الحادث وتحديد عددهم وبيان أسباب سقوط العقار وانهياره ونقل المصابين الى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

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