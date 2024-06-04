محافظ دمياط: استلام 18 وحدة من وصلات القلب عن طريق المشاركة المجتمعية

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،اليوم الثلاثاء، استلام عدد 18 وحدة من مؤكسدات القلب، وذلك بمشاركة مجتمعية.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن تلك الجهود تأتى استكمالا للمبادرة التى أطلقها كل من الجانبين بالشراكة مع المحافظة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمحافظة، حيث تم الشهر الماضى استلام 25 وحدة من وصلات القلب ، لافتة إلى أنه تم توريد تلك الأجهزة لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني، على هذه الجهود التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لخدمة المجتمع والنهوض بالمنظومة الصحية، والانتهاء من قوائم الانتظار، متطلعة إلى استكمال خطة التعاون للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات القسطرة والدعامات.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة والشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور وليد أبو الخير مدير مركز القلب والجهاز الهضمى، المهندسة ياسمين نجيب بالمكتب الفنى لوزارة البترول والمهندس إيهاب احمد مدير عام مساعد تخطيط مشروعات أنشطة المسئولية المجتمعية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية .

كما شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، استلام عدد 25 وحدة من وصلات القلب وذلك بمشاركة مجتمعية والمقرر توريدهم لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " أن المبادرة ستتضمن أيضًا توريد 18 وحدة من مؤكسدات قلب القلب ، حيث ستساهم الوصلات والمؤكسدات الموردة بالانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمركز ، لافتة الى أن المحافظة تسعى فى تحقيق شراكة جديدة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات قسطرة القلب بالمركز .