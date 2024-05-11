سامسونج تطلق تليفزيونات Neo QLED 8K المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن أحدث مجموعة من التلفزيونات وأجهزة الصوت خلال حدثها السنوي

"Unbox & Discover"تضمنت التشكيلة المذهلة تلفزيونات Neo QLED 8K و4K وتلفزيونات OLED بالإضافة إلى أجهزة الصوت المبتكرة.

وفقًا لرئيس وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج، إس دبليو يونج، تهدف التشكيلة لتعزيز تجربة المشاهدة وإثراء الحياة اليومية للمستخدمين من خلال تقديم أحدث التقنيات المتطورة.

وأكد محمد شمس الدين، رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية في سامسونج للإلكترونيات مصر، على أن أحدث سلسلة من التليفزيونات ستكون متاحة في السوق المصرية خلال شهر يونيو، موضحًا أنها ستستمد قوتها من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والابتكارات الصوتية لتحقيق تجربة مشاهدة لا مثيل لها.

تبرز تليفزيونات Neo QLED 8K باستخدام معالج NQ8 AI Gen2 المتقدم الذي يضمن صورًا مذهلة وصوتًا دقيقًا. وبفضل تقنية Real Depth Enhancer Pro، يضيفون إحساسًا بالعمق الواقعي إلى المحتوى المعروض، في حين تقوم تقنية 8K AI Upscaling برفع جودة المحتوى إلى دقة 8K. كما توفر تقنية AI Motion Enhancer عرضًا سلسًا وواضحًا لمشاهد الحركة السريعة.

أما تليفزيونات OLED، فتأتي بمعالج NQ4 AI Gen2 القوي، وتقدم صورًا واضحة بدقة 4K بالإضافة إلى صوت غامر بفضل تقنية Dolby Atmos.