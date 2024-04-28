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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية تحوي 170 خدمة

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم العمل على تقديم خدمات ميسرة للشعب المصري، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ضمن التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبتكار الرقمي، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية، أصبحت عليها 170 خدمة رقمية.

وأضاف وزير الاتصالات، في كلمته خلال "افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية"، أن التحول الرقمي معناه ميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدم للمواطنين، مؤكدًا أنه في عام 2020 اكتملت البنية التحتية الرقمية وتم ربط 100 خدمة وأصبحت ممكينة.

افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات منصة مصر الرقمية