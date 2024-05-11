محمود كهربا يقود هجوم الأهلي أمام بلدية المحلة في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلدية المحلة بعد قليل، على استاد غزل المحلة في الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل الأهلي اليوم:

واستقر مارسيل كولر على تشكيل النادي الأهلي اليوم لمواجهة نادي بلدية المحلة، وجاء التشكيل كما يأتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - محمود كهربا