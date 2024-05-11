ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمود كهربا يقود هجوم الأهلي أمام بلدية المحلة في الدوري

محمود كهربا
محمود كهربا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلدية المحلة بعد قليل، على استاد غزل المحلة في الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

 تشكيل الأهلي اليوم:

واستقر مارسيل كولر على تشكيل النادي الأهلي اليوم لمواجهة نادي بلدية المحلة، وجاء التشكيل كما يأتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - محمود كهربا

الأهلى تشكيل الأهلي كهربا بلدية المحلة المحلة الدوري المصري كولر