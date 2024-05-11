بريطانيا: روسيا تسقط ذخائر بطريق الخطأ في مناطق تابعة لها.. ودبلوماسي أوكراني: موسكو تزود أوروبا بالغاز عبر أراضينا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، عن تقارير حول إسقاط المقاتلات الروسية ذخائر عن طريق الخطأ في الأراضي الروسية أثناء تحليقها لمهاجمة أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في تقريرها الاستخباراتي اليومي عن تطورات الحرب في أوكرانيا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" - أنه "في 4 مايو 2024، أسقطت طائرة مقاتلة روسية عن طريق الخطأ ذخيرة من طراز (FAB-500) على منطقة مدنية في مدينة بيلجورود.. وأبلغ حاكم منطقة بيلجورود حينها عن وقوع انفجار أسفر عن أضرار في 30 منزلا و10 سيارات، بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص، لكنه لم يوضح أسباب ذلك".

وأضافت: أنه "في 18 فبراير الماضي، أطلقت طائرة روسية ذخيرة من طراز (FAB-250) في موقع اختبار "سولوتي" بمدينة بيلجورود الروسية، مما أدى إلى إجلاء 150 ساكنا"، لافتة إلى أنه بتحليل التقارير الإعلامية المختلفة، تبين أن مثل هذه الإطلاقات شائعة جدًا، حيث تم إسقاط ما مجموعه 20 ذخيرة روسية عن طريق الخطأ في منطقة بيلجورود وحدها بين مارس وأبريل 2024.

وخلصت الوزارة إلى أن "هذه الحوادث تظهر عدم قدرة روسيا المستمر في استخدام ذخائرها بنجاح على النحو المنشود، ومثل هذه الأخطاء لها عواقب مدمرة ومميتة على السكان الروس".

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول آخر تطورات العملية العسكرية بأوكرانيا بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 46 طائرة أوكرانية بدون طيار وصاروخ واحد من طراز "أتاكمس"، و8 قنابل جوية خلال اليوم الماضي.

وأوضحت أن القوات الروسية دمرت نظام دفاع جوي أوكراني من طراز "باتريوت" ومستودعا للطائرات، بالإضافة إلى منشأة لإنتاج الطائرات بدون طيار، ضمن هجمات على 133 منطقة خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه "في منطقة عمليات مجموعة القتال الشرقية الروسية، فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 160 جنديًا، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات آلية، ومركبة قتالية بنظام إطلاق صواريخ "جراد" المتعددة، ونظام مدفعية ذاتي الدفع، و3 مدافع هاوتزر".

وتابعت: "في منطقة عمليات مجموعة القتال المركزية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية كيراميك في إقليم دونيتسك، كما قامت القوات الروسية بتحسين مواقعها العسكرية بالقرب من 4 مناطق سكنية.. وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الشمالية الروسية، فرضت القوات سيطرتها على 5 قرى في محيط إقليم خاركوف، وهي: (بوريسوفكا، وأوجورتسوفو، وبليتينيفكا، وبيلنايا، وستريلياتشيا)".

كما نفذت القوات الروسية ضربات متنوعة ضد مناطق تمركز الجيش الأوكراني في خاركوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 170 جنديًا أوكرانيًا، وأسر 34 منهم، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات آلية، ومركبة نظام إطلاق الصواريخ متعددة تشيكية الصنع، ومركبتين مدفعية ذاتية الدفع، و4 مدافع هاوتزر، ونظامين صاروخيين مضادين للطائرات.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال دنيبر الروسية، أفاد البيان بأنه تم تنفيذ ضربات على 4 ألوية أوكرانية بالقرب من منطقة رابوتينو، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 50 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تدمير سيارتين عسكريتين، ومركبة نظام إطلاق الصواريخ المتعددة تشيكية الصنع، ونظامي مدفعية ذاتية الدفع، و8 مدافع هاوتزر، ونظام صاروخي مضاد للطائرات.

وبمنطقة عمليات المجموعة القتالية الجنوبية الروسية، ذكر البيان أن القوات الروسية حسنت مواقعها الاستراتيجية، وتصدت لأربع هجمات أوكرانية مضادة، وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 550 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مستودعات ذخيرة، و12 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 3 دبابات من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع.. أما بمنطقة عمليات مجموعة القتال الغربية الروسية، فقد تصدت القوات خلال الـ24 ساعة الماضية لهجوم مضاد بالقرب من منطقة أولشاني، فيما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 300 جندي، ومستودعين للذخيرة و17 وحدة من المعدات العسكرية المتنوعة.

واختتمت الدفاع الروسية بيانها بحصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية في فبراير 2022، حيث شملت الخسائر تدمير 594 طائرة حربية، و270 مروحية قتالية، و23951 طائرة بدون طيار، و515 نظام أسلحة مضادة للطائرات، و15981 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و1286 مركبة منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة، و9494 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 21600 وحدة من معدات السيارات المتخصصة.

ومن ناحية أخري، قال سفير أوكرانيا لدى لاتفيا أناتولي كوتسيفول، في تصريح لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "ستتمكن لاتفيا قريبًا من تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار وأنظمة دفاع رادارية من تصنيعها، كجزء من التعاون العسكري التقني بين الشركات الأوكرانية واللاتفية".

وأضاف: "نحن لا ننسى أبدًا أن لاتفيا تولت تنسيق تحالف الطائرات بدون طيار لأوكرانيا، وهذا يشمل أيضًا التعاون العسكري الفني بين الشركات الأوكرانية واللاتفية.. وأعتقد أنه بمرور الوقت سيكون لدينا المزيد من التقارير الإعلامية حول نقل الطائرات بدون طيار والدفاع الراداري من الشركات المصنعة في لاتفيا لتصل إلى أوكرانيا"، منوها إلى أن التعاون مع لاتفيا لإنتاج قذائف عيار 155 ملم يتطور أيضا.

ولفت إلى أن أوكرانيا تبحث عن فرص لزيادة عدد الجنود الذين يتم قبولهم في لاتفيا للعلاج وإعادة التأهيل، ليرتفع عددهم إلى ما يصل إلى ما بين 150 إلى 200 جندي سنويًا، موضحا أن هناك اتفاقيات أولية بشأن هذا الأمر، خاصة مع وزير الصحة في لاتفيا.

وفي سياق أخر، صرح ممثل شركة "غازبروم" الروسية بأن الشركة زودت أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 42.4 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة "سودجا" حتى 11 مايو الجاري، لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية، لافتا إلى أنه تم رفض طلب الضخ عبر محطة "سوخرانوفكا".

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، حيث تم تعليق الضخ عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل كامل.