وصول الأهلي إلى ملعب غزل المحلة لمواجهة البلدية.. صور

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد غزل المحلة منذ قليل استعدادا لخوض مواجهة بلدية المحلة في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به المواجهة.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - محمود كهربا.