وزير الشباب من سوهاج: حجم الدعم المالي للاتحادات 512 مليون جنيه استعدادًا للأولمبياد

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال مشاركته في الندوة العلمية التي جاءت بعنوان "الاستثمار الرياضي مستقبل وطن"، خلال زيارته جامعة سوهاج، مؤكدا أن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، مشيراً إلى أن الرياضة تساهم في الدخل القومي في العديد من الدول، منوها الي أن حجم الدعم المالي للاتحادات الرياضية وصل إلى ٥١٢ مليون جنيه للاستعداد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ماراثون رياضي بمشاركة طلاب جامعة سوهاج، وبحضور الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، وذلك في مستهل جولته بمحافظة سوهاج، عقب وصوله صباح اليوم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ العديد من الماراثونات في كافة المحافظات، يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة أسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري في عدد من الأنشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة بصفة منتظمة في محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدي الشباب المصري والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركة شباب محافظة سوهاج في هذا الماراثون الرياضي، مشدداً علي ضرورة ممارسة الشباب للرياضة انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للأجيال القادمة، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدنية والجوانب الصحية .

وعقب انتهاء الماراثون، افتتح وزير الشباب والرياضة برفقة محافظ سوهاج ورئيس الجامعة، معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية لطلبة جامعة سوهاج.

وفى كلمته رحب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بزيارة وزير الشباب والرياضة للجامعة وحضوره المشرف لفعاليات الندوة التثقيفية، موجهاً كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه الكامل لجامعات الصعيد وتوفير الرعاية الكاملة للموهوبين والمتميزين، والشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على دعمها لمواهب الطلاب ورعايتها المتواصلة لكافة الفعاليات الرياضية، موجهاً له جزيل الشكر على موافقته إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ملحق به عدد من الملاعب، وذلك لاستكمال البنية التحتية لمشروع مدينة الألعاب الرياضية بمقر الجامعة الجديد، التى تقع على مساحة ٥٠ فدانا.

وأكد رئيس جامعة سوهاج على أن الجامعة تؤمن بأن الرياضة هى أحد المكونات الأساسية للعملية التعليمية، وتحرص على تهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز فى مختلف المجالات، وخاصةً فى المجال الرياضي لأهميته فى بناء شخصية الطالب الجامعى فى جميع النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية والقيادية، مشدداً على أهمية تعاون وتكاتف قطاعات الدولة مع وزارة الشباب والرياضة وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق التنمية الرياضية، لإتاحة الفرصة أمام شباب الجامعات للابتكار والإبداع وإطلاق العنان لأفكارهم وتصوراتهم لمستقبل مصر.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة تسعى جاهدة لوضع إستراتيجية متكاملة للأنشطة الطلابية تتماشي مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل النسيج الجامعي، للاستفادة من قدراتهم ومواهبهم المتميزة، مشيراً إلى أن الاستثمار الرياضي الفعال يرتكز على "الكوادر، البنية التحتية، القدرات، الاحتراف، والأندية صديقة للبيئة"، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاه"، على مساحة ١٢ ألف متر مسطح، بالمقر الجديد، وبتكلفة تتخطي المليار جنيه، والتى تعد واحدة من أكبر ٥ صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، وتمثل إضافة قوية لأي حدث رياضي يقام على أرض المحافظة، وملتقي للبطولات القمية والدولية، بل وتساهم فى تعزيز الرياضة ودعم المواهب الرياضية الشابة، واستثمارها بالشكل الذى يجعلها ركن من عملية البناء والتشييد التى تشهدها الدولة المصرية.