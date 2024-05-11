جمال التهامي: مصر ترفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة

قال الدكتور جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بشأن تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها.

وأضاف أن هناك تأييد سياسي شعبي لجهود القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر كثفت من اتصالاتها الدبلوماسية بالتزامن مع القيام بدورها الإنساني في فتح معبر علي مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن مصر رفضت أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية.