ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جمال التهامي: مصر ترفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة

الدكتور جمال التهامي
الدكتور جمال التهامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بشأن تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها.

وأضاف أن هناك تأييد سياسي شعبي لجهود القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر كثفت من اتصالاتها الدبلوماسية بالتزامن مع القيام بدورها الإنساني في فتح معبر علي مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن مصر رفضت أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

إكسترا نيوز إسرائيل القضية الفلسطينية القيادة السياسية حزب حقوق الإنسان والمواطنة دعم القضية الفلسطينية عمليات عسكرية مداخلة هاتفية