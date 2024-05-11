الدورى الممتاز.. الاتحاد السكندري يفوز بهدف على حساب المقاولون

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز بهدف على حساب المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الاسبوع الـ22 للدورى .

أحرز هدف زعيم الثغر سيف تقا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء .

وشهدت المباراة محاولات من جانب المقاوون عن طريق محمد سالم ولكن دون جدوى وانتهت بفوز الضيوف بهدف دون رد.

لعب المقاولون العرب بتشكيل مكون من :

محمود ابو السعود وأمير عابد وأحمد الشيمي وعماد ميهوب وأحمد علاء وأحمد مودية وجوزيف اوشايا ومحمد مجلي ومحمد عنتر وعمار حمدى ومحمد سالم.

بينما لعب الاتحاد السكندري بالتشكيلة الأساسيةالمكونة من :

حراسة المرمى.. المهدي سليمان

خط الدفاع.. هشام صلاح – سيف تقا – محمود شبانة – كريم الديب

خط الوسط.. عبد الغني محمد – ناصر ناصر – عمر طارق الوحش – الحبيب حسن

خط الهجوم..أحمد عادل ميسي – بيكالي أوبامي .

بهذه النتيجة تجمد رصيد المقاولون عند 15 نقطة، حيث خسر 12 مباراة وسجل وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات واحرز 18 هدفًا واهتزت شباكه 32 مرة.

بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده الى 35 نقطة من 9 انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم وسجل 28 هدفًا ودخل مرماه 28 هدفًا.