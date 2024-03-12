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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بورتو لمواجهة أرسنال بدور الـ16

بورتو
بورتو
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أعلن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بورتو، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على أرسنال بملعب الإمارات، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي فرانشيسكو إيفانيلسون، هجوم الفريق البرتغالي بمعاونة بيبي وكونسيساو وجالينو.

ويتواجد المخضرم بيبي أساسيًا في خط دفاع التنانين، في ظل تواجد مهاجم الفريق، الإيراني مهدي طارمي على مقاعد البدلاء.

كان بورتو، حقق فوزًا على أرسنال في موقعة الذهاب بهدف للا شئ، وذلك على ملعب النور ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بورتو لمواجهة أرسنال 

حراسة المرمى: كوستا 

خط الدفاع: ماريو - بيبي - أوتافيو - ويندل 

خط الوسط: فاريلا - نيكولاس - بيبي 

وفي الهجوم: كونسيساو - فرانشيسكو إيفانيلسون - جالينو.

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