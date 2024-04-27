التموين: 36% تراجعا في أسعار زيت الطعام و20% على الألبان

تفقد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخليه احدى السلاسل التجارية للإطمئنان علي خفض اسعار السلع.

اكد كمال ان هناك متابعة ومية علي ارض الواقع للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الاسعار لافتاً إلى أن التخفيضات علي اسعار زيوت الطعام وصلت الي ٣٦٪؜ وباقي السلع تفاوت التخفيض بها مابين ٣٠٪؜ الي ٣٥٪؜.

واشار كمال الي ان السكر يتوافر بكل السلاسل التجاريه والسوبر ماركت بسعر يتراوح مابين ٣٥ جنيها الي ٣٨ جنيها للكيلو واسعار الارز تبدء من ٢٩ جنيها للكيلو والمكرونه تبدآ من ١١ جنيها .

واكد ان الاجهزة الرقابية والمدريات والادارات تتابع بصفة دورية المرور الدائم علي كافه الانشطه التجاريه للتأكد من التخفيضات الموجوده علي السلع وكذلك جوده السلع المعروضة ايضًا.

ونوه معاون وزير التموين المتحدث الرسمي ان التخفيضات بالألبان والجبن تفاوتت مابين ال ١٥ الي ٢٠٪؜ مضيفا ان المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى ال ٦ اشهر في اغلب السلع وحث كمال المواطنون علي الاستفادة من نسب التخفيض والتنافسية الموجودة بين السلاسل والمحال التجارية.

واكد ان خفض الاسعار جاء بعد الاجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والإفراجات الجمركية التي نفذتها الدوله مؤخراً.

واكد كمال ان التخفيضات علي السلع يأتي متزامن مع التخفيضات علي السلع المعمره مابين ٢٥٪؜ الي ٣٠٪؜ واكد ان الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعات مستمرة مع الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لمراجعة موقف تخفيض الأسعار اولا بأول.