الدوري الألماني.. مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت النقاب عن تشكيلة قوية لمواجهة بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، في الجولة 31 من المسابقة، والتي ستُقام على ملعب أليانز أرينا.

يتجه مدرب آينتراخت فرانكفورت، جينس جراهل، نحو تشكيل هجومي لمفاجأة بايرن ميونيخ، حيث تضم التشكيلة 3 لاعبين في الوسط المهاجم، مع الاعتماد على الدولي المصري عمر مرموش والفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي في خط الهجوم.

جاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، ووليان باتشو، أوريليو بوتا.

خط الوسط: إلياس السخيري، ماريو جوتزه، إيريك إبيمبا، ، أنسجار كناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

ويدخل آينتراخت فرانكفورت المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، فيما يأتي بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، علما بأن باير ليفركوزن حسم لقب الدوري لصالحه.

