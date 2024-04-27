ads
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

عمر مرموش
عمر مرموش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت النقاب عن تشكيلة قوية لمواجهة بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، في الجولة 31 من المسابقة، والتي ستُقام على ملعب أليانز أرينا.

يتجه مدرب آينتراخت فرانكفورت، جينس جراهل، نحو تشكيل هجومي لمفاجأة بايرن ميونيخ، حيث تضم التشكيلة 3 لاعبين في الوسط المهاجم، مع الاعتماد على الدولي المصري عمر مرموش والفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي في خط الهجوم.

جاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، ووليان باتشو، أوريليو بوتا.

خط الوسط: إلياس السخيري، ماريو جوتزه، إيريك إبيمبا، ، أنسجار كناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

ويدخل آينتراخت فرانكفورت المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، فيما يأتي بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، علما بأن باير ليفركوزن حسم لقب الدوري لصالحه.
 

الدوري الألماني مرموش آينتراخت فرانكفورت بايرن ميونخ هوجو إيكيتيكي