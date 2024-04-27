تأجيل محاكمة خلية داعش كرداسة إلى 26 مايو

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمحمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبى ومحمد، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة لجلسه ٢٦ مايو المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.